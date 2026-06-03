يواجه حارس المنتخب السعودي محمد العويس منتخب الأوروغواي للمرة الثانية في كأس العالم، إذ كانت المواجهة الأولى في مونديال روسيا 2018، والتي انتهت بخسارة الأخضر بهدف مقابل لا شيء سجله المهاجم سواريز، وستكون المواجهة الثانية أمام الأورغواي الثلاثاء 16 يونيو الجاري، الساعة 1:00 صباحاً، في كأس العالم 2026.



ويشارك العويس مع المنتخب السعودي للمرة الثالثة في كأس العالم، إذ كانت الأولى في مباراة وحيدة ضد منتخب الأوروغواي في مونديال 2018، والثانية في 3 مباريات أمام منتخب الأرجنتين وانتهت بانتصار الأخضر بنتيجة 1/2، وضد منتخبي بولندا والمكسيك وخسر الأخضر المباراتين بهدفين مقابل لا شيء. ويطمح العويس للظهور بشكل فني مختلف في مشاركته في كأس العالم 2026، حينما يواجه منتخبات الأوروغواي، وإسبانيا، والرأس الأخضر.