كثف مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس المناورات الكروية خلال الحصص التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن. ويهدف المدرب لاعتماد النهج الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الودية الثانية أمام منتخب بورتوريكو، السبت القادم، الساعة الـ2:00 صباحاً، على ملعب Q2 في مدينة أوستن. ويأتي اللقاء الودي ضمن البرنامج الإعدادي لمباريات كأس العالم 2026، التي ستبدأ 11 يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وواصل «الأخضر» تدريباته، اليوم (الأربعاء)، على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وكانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، وركز خلالها المدرب على تطبيق اللاعبين الجوانب الفنية والتكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة الودية ضد منتخب بورتوريكو.



وسيختتم منتخبنا الوطني مبارياته الودية بمواجهة منتخب السنغال، الأربعاء 10 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم القادمة، وسيفتتح الأخضر مواجهاته بلقاء منتخب الأوروغواي الثلاثاء 16 يونيو الجاري، الساعة 1:00 صباحاً، ومن ثم يواجه منتخب إسبانيا الأحد 21 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساء، ويلتقي مع منتخب الرأس الأخضر السبت 27 من الشهر ذاته الساعة 3:00 صباحاً في ختام مباريات دور المجموعات في البطولة.