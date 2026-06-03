أظهر الاتحاد الدولي «فيفا» مجموعة تقنيات جديدة سيتم تطبيقها في كأس العالم 2026؛ تستهدف تسريع القرارات التحكيمية وتقليل الجدل.



وأكد الفيفا أن التقنية لن تكون قادرة على حسم جميع حالات التسلل الدقيقة، كما أنها ستقتصر على حالات التسلل المرتبطة بالموقع فقط دون الحالات التفسيرية التي تتعلق بتأثير اللاعب على المنافس أو حجب الرؤية.



كما اعتمد اتحاد «فيفا» تقنية أخرى تتعلق بتحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت من الملعب قبل تسجيل الأهداف، وذلك عبر إنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد دقيقة لموقع الكرة إلى جانب الاستفادة من الشريحة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة لمعرفة آخر لاعب لمسها، وستساعد هذه التقنية أيضاً حكم الفيديو في مراجعة القرارات المتعلقة بالركلات الركنية والكرات الخارجة من الملعب.



وتشهد البطولة ابتكارات تكنولوجية أخرى منها منصة البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وستتيح هذه المنصة إمكانية تلخيص المعلومات التي كان يرسلها فيفا سابقاً إلى المنتخبات بعد كل مباراة، مع إعادة إنشاء جميع بيانات المباراة بما في ذلك التحليل الفني، وصور كل هدف بتقنية ثلاثية الأبعاد.