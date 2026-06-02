وصل المنتخب البرازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء معسكره التحضيري والمشاركة في المباريات الودية استعداداً لبطولة كأس العالم FIFA 2026.



ويسعى منتخب «السيليساو» إلى استعادة أمجاده العالمية والمنافسة على لقبه السادس في تاريخ البطولة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمشاهدة نجوم البرازيل في امريكا.



وتخوض البرازيل منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وأسكتلندا وهايتي، في رحلة البحث عن اللقب العالمي السادس في تاريخها، بينما تنتظرها مواجهة ودية مرتقبة أمام مصر في الولايات المتحدة يوم 7 يونيو الجاري ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة، إذ تستهل مشوارها في مونديال 2026 في 14 يونيو القادم، حيث تواجه المغرب في مباراة افتتاحية مهمة.