غادر القاهرة رباعي التحكيم المصري، المشاركون في كأس العالم، أمين عمر حكماً للساحة، ومحمود أبوالرجال، وأحمد حسام طه، مساعدين، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم التي ستقام بداية من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، فيما ستشهد النسخة الأكبر من البطولة العالمية بنحو 104 مباريات، ويشارك فيها 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة، موزعة على دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.



ويشارك الطاقم المصري في معسكر تحضيري للمونديال بمدينة ميامي، حتى يوم 9 يونيو تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتشهد هذه النسخة لبطولة كأس العالم وللمرة الأولى في تاريخ التحكيم المصري، ظهور أربعة حكام مصريين لتمثيل بلادهم في هذا الحدث التاريخي، حيث يعد هذا الظهور مردوداً مشرفاً للتحكيم المصري.



ويأتي ظهور الحكام المصريين بالمحافل الدولية في إطار الثقة، التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى المحلي والقاري والدولي، وحضوره البارز في جميع المحافل الخارجية.