وجّه نجم نادي ليفربول محمد صلاح رسالة إلى زملائه في الفريق ومدربه آرني سلوت، قبل رحيله عن قلعة «أنفيلد».

وسيخوض النجم المصري مباراته الأخيرة بقميص «الريدز» ضد برينتفورد، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، ثم يغادر بعد 9 سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات القياسية الفردية، إلى جانب قيادته الفريق لاستعادة الأمجاد المحلية والقارية والعالمية.

صلاح يودّع زملاءه

وقال صلاح في آخر حصة تدريبية له مع ليفربول: «إنني أقدر حقاً كل لحظة قضيتها في هذا النادي، لقد استمتعت كثيراً بصحبتكم جميعاً، وسأحتفظ بهذه الذكرى في ذاكرتي؛ لذا شكراً جزيلاً لكم، وآمل أن أراكم قريباً مرة أخرى».

رسالة أخيرة للمدرب واللاعبين

وبعد أن تحدّث أندرو روبرتسون، الذي سيغادر ليفربول هو الآخر، تدخل صلاح سريعاً ليضيف رسالة أخيرة إلى زملائه والمدرب، قائلاً: «انتظر، هناك شيء آخر أريد قوله، إن التواجد في ليفربول والفوز هنا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك».

وأضاف: «أعتقد أن هذا هو أفضل نادٍ في العالم عندما تفوز بشيء ما، وأسوأ نادٍ في العالم عندما تخسر؛ لذا من الأفضل أن تفوزوا في العام المقبل».

موسم مُخيّب لليفربول

وفشل ليفربول في التتويج بأي لقب هذا الموسم، كما يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، ويحتاج إلى التعادل مع برينتفورد لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.