أعلن النادي الأهلي برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي الخارجي المقام في النمسا والبرتغال، ضمن تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وبما يتوافق مع البرنامج الفني المعد من الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله.



ويستهل الأهلي مبارياته الودية بمواجهة زالفلدن النمساوي في 11 يوليو، قبل أن يلتقي هولشتاين كيل الألماني في 15 يوليو، ثم يواجه ريو آفي البرتغالي في 19 يوليو، وفيتوريا غيماريش البرتغالي في 24 يوليو.



ويخوض الفريق مباراتين وديتين في 28 يوليو أمام بورتيمنينسي البرتغالي وفولهام الإنجليزي، على أن يختتم مبارياته التحضيرية بمواجهة أبها السعودي في السادس من أغسطس.



ويستعد الأهلي لخوض موسم مزدحم بالمنافسات، يتطلع خلاله إلى مواصلة نجاحاته بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ ينافس على ألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى كأس القارات، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات.