عاد هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» بعد تفوقه على ميدلسبره بهدف دون رد في نهائي الملحق الذي أقيم أمس (السبت) على ملعب «ويمبلي».

وبينما كانت المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي استغل أوليفر مكبورني خطأ من حارس مرمى ميدلسبره وسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5، منح به فريقه بطاقة الصعود.

المتأهلون إلى البريميرليغ

وأصبح هال سيتي ثالث المتأهلين إلى البريميرليغ الموسم القادم، بعد كوفنتري سيتي وايبسويتش تاون.

أغلى مباراة في العالم

وتوصف مباراة نهائي الملحق المؤهل إلى البريميرليغ بـ«المباراة الأغلى في ​كرة القدم»، وتشير التقديرات إلى أن الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يمنح المتأهل نحو 200 ​مليون جنيه إسترليني، على مدى ثلاثة مواسم.