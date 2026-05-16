يقف النصر أمام واحدة من أهم محطاته القارية الحديثة، وهو يقترب من خوض نهائي بطولة آسيا 2 أمام غامبا أوساكا، في مواجهة تعيد إلى الواجهة تاريخاً طويلاً من الطموحات الآسيوية والذكريات الصفراء المرتبطة بالمنصات الخارجية. فالنصر الذي يملك إرثاً محلياً كبيراً، يبحث عن إنهاء غياب امتد 28 عاماً عن البطولات القارية، منذ آخر تتويج آسيوي حققه عام 1998، عندما توج بكأس الكؤوس الآسيوية ثم كأس السوبر الآسيوي، وهي البطولة التي فتحت له أبواب المشاركة التاريخية الأولى في كأس العالم للأندية عام 2000.



المواجهة المرتقبة لا تحمل فقط أهمية لقب جديد، بل تمثّل اختباراً حقيقياً لجيل يعيش واحدة من أكثر الفترات استقراراً فنيّاً وجماهيرياً في تاريخ النادي. وعلى الرغم من اختلاف المسميات والبطولات بين الأمس واليوم، فإن جماهير النصر ترى أن أي لقب قاري جديد سيكون بمثابة استعادة للمكانة الآسيوية، التي غابت طويلاً عن خزائن النادي.



وفي المقابل، يدخل غامبا أوساكا الياباني بتاريخ قاري معروف وخبرة آسيوية واسعة، ما يمنح النهائي طابعاً تنافسياً ثقيلاً بين مدرستين كرويتين لهما حضور راسخ في القارة.