يحل اﻻتفاق ضيفاً ثقيلاً على جاره الخليج عند الساعة 6:55 من مساء اليوم (السبت) على استاد اﻷمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة 32 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



ويدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما حقق 10 انتصارات و7 تعادلات مقابل 14 خسارة، ويسعى للتقدم أكثر في سلم الترتيب بعد أن عزز وضعه أخيراً بفوزين مهمين على النجمة وضمك، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الهلال في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات وتكرار سيناريو الدور الأول عندما تفوق على الاتفاق.



ويعتمد الخليج على مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمهم هدافه النرويجي جوشوا كينغ، إلى جانب الإسباني باولو فيرنانديز، والحارس اللوكسمبورجي أنتوني موريس، والهولندي بارت شينكيفيلد، واليونانييْن كوربيليس وفورتونيس، إضافة إلى البرتغالي بيدرو ريبوتشو، وصالح العمري.



في المقابل، يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 46 نقطة، بعدما حقق 13 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 11 خسارة، ولا يزال يتمسك بآماله في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للمشاركات الخارجية.



ويدخل الاتفاق المباراة تحت ضغط استعادة التوازن، بعدما عاد للتعثر في الجولة 31 أمام النجمة- أول الهابطين- عقب فوزه في الجولة 30 على الأخدود، وهو ما جعله بحاجة ماسة للعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في التقدم أكثر في جدول الترتيب.



ويمتلك الاتفاق كتيبة مميزة من اللاعبين يتقدمهم قائده الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني ألفارو ميدران، والحارس السلوفاكي ماريك روداك، وخالد الغنام والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، إضافة إلى الجنوب إفريقي موهاو نكوتا.



وتاريخياً، التقى الفريقان في دوري روشن السعودي في 9 لقاءات، تمكن اﻻتفاق من الفوز في 6 لقاءات، مقابل فوزين للخليج، فيما حضر التعادل مرة واحدة، وسجل الاتفاق خلال تلك المواجهات 15 هدفًا، بينما أحرز الخليج 9 أهداف.