تغزل الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة «X» بالنجم الدولي المدافع حسان تمبكتي قبل انطلاقة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بساعة من اللقاء.



وذلك عندما أعلن «الزعيم» وصول تمبكتي إلى مباراته رقم 100 بقميص «الأزرق»، بالتزامن مع ظهوره ضمن التشكيلة الأساسية للقاء. وجاءت التغريدة بصورة خاصة حملت الرقم «100» بشكل ضخم في الخلفية، بينما ظهر تمبكتي مرتديًا القميص الأزرق في مقدمة التصميم، محاطًا بعدة لقطات من رحلته مع النادي.



حسان مع الهلال



انضم تمبكتي إلى الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 قادمًا من الشباب، في صفقة حظيت باهتمام واسع داخل الشارع الرياضي السعودي، بعدما اعتُبرت حينها واحدة من أبرز صفقات اللاعبين المحليين، نظرًا إلى قيمة اللاعب الفنية وصغر سنه وخبراته المتراكمة مع المنتخب السعودي.



ووقّع المدافع الدولي صاحب الـ27 عامًا عقدًا يمتد حتى يونيو 2027، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بقميص «الزعيم»، وسط طموحات كبيرة بأن يتحول إلى أحد الأعمدة الرئيسية في الخط الخلفي للفريق خلال السنوات القادمة.



وبحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، تُقدَّر القيمة السوقية الحالية لتمبكتي بنحو 1.8 مليون يورو، وهو رقم يعكس استمرار حضوره بين أبرز المدافعين السعوديين في دوري روشن، خصوصًا مع استمراره في الظهور بالمباريات الكبرى محليًا وقاريًا.



ومنذ وصوله إلى الهلال، خاض تمبكتي 100 مباراة في مختلف البطولات، ونجح تدريجيًا في تثبيت مكانه داخل التشكيلة الأساسية، مستفيدًا من قوته البدنية وسرعته في التغطية وقدرته على التعامل مع الضغط في المواجهات الكبيرة.



ولم يقتصر تأثيره على الجانب الدفاعي فقط، إذ تمكن المدافع من هز الشباك مرتين، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، في أرقام تعكس مساهمته الهجومية أيضًا، خصوصًا في الكرات الثابتة والمواقف التي تتطلب التقدم إلى مناطق الخصم.



وخلال رحلته مع الهلال حتى الآن، نجح تمبكتي في التتويج بـ4 ألقاب، شملت دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى بطولتي كأس السوبر السعودي، ليؤكد حضوره داخل فريق اعتاد المنافسة الدائمة على البطولات.



