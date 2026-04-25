فضلت إدارة النادي الأهلي تكريم قائد فريها السابق تيسير الجاسم بطريقتها الخاصة نظير الإنجازات التي حققها بشعار النادي الأهلي، حيث اختير «الجاسم» لحمل كأس النخبة قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ولقيت هذه البادرة استحسان الجماهير الحاضرة التي هتفت لـ«الجاسم» طويلاً، الذي بدوره بادرهم بالتحية برفع الكأس الذي حققه الأهلي في نسخته الأولى، في الوقت الذي غرد فيه الموقع الرسمي للنادي الأهلي في منصة «x» على الصورة التي نشرها بعبارة «الأسطورة تيسير الجاسم.. فصلٌ خالدٌ من تاريخنا المجيد ونحن له الحكاية كلّها.. عشقه الأبدي ومجده الذي لا يحيد».