وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس) عقداً مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه قيادة الدفة الفنية للمنتخب الوطني الأول حتى شهر يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وخاض دونيس عدداً من المحطات التدريبية مع الأندية الأوروبية والمحلية، أبرزها إيك أثينا وباوك اليونانيان، فيما يملك خبرة تدريبية واسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين مع أندية الهلال والوحدة والفتح، إضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج، ما يعزز سرعة انسجامه مع المرحلة القادمة.
كما حقق دونيس عدداً من المنجزات خلال مسيرته التدريبية، أبرزها الدوري القبرصي 2013-2014، وكأس قبرص 2013-2014، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وكأس ولي العهد 2015-2016، إضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015.
ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم ™FIFA 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفياً بحضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الرياض، قبل مغادرة بعثة المنتخب الوطني إلى معسكره الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.
The Saudi Football Federation signed a contract today (Thursday) with Greek coach Georgios Donis to lead the national team until July 2027, succeeding Frenchman Hervé Renard after settling the contractual relationship between the two parties.
Donis has had several coaching stints with European and local clubs, most notably with AEK Athens and PAOK, and he possesses extensive coaching experience in the Roshen Saudi Professional League with clubs such as Al Hilal, Al Wehda, and Al Fateh, in addition to his recent experience with Al Khaleej, which enhances his quick adaptation to the upcoming phase.
Donis has also achieved several accomplishments during his coaching career, including the Cypriot League in 2013-2014, the Cypriot Cup in 2013-2014, the King’s Cup in 2015, the Crown Prince Cup in 2015-2016, in addition to the Saudi Super Cup in 2015.
The national team is preparing to enter the fourth and final phase of its training program for the FIFA World Cup ™2026, which will be held in the United States, Canada, and Mexico.
It is worth mentioning that the Saudi Football Federation will hold a press conference with the national team’s coaching staff in Riyadh before the national team departs for its final training camp in the United States in preparation for the 2026 World Cup.