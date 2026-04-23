وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس) عقداً مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه قيادة الدفة الفنية للمنتخب الوطني الأول حتى شهر يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.



وخاض دونيس عدداً من المحطات التدريبية مع الأندية الأوروبية والمحلية، أبرزها إيك أثينا وباوك اليونانيان، فيما يملك خبرة تدريبية واسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين مع أندية الهلال والوحدة والفتح، إضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج، ما يعزز سرعة انسجامه مع المرحلة القادمة.



كما حقق دونيس عدداً من المنجزات خلال مسيرته التدريبية، أبرزها الدوري القبرصي 2013-2014، وكأس قبرص 2013-2014، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وكأس ولي العهد 2015-2016، إضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015.



ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم ™FIFA 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفياً بحضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الرياض، قبل مغادرة بعثة المنتخب الوطني إلى معسكره الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.