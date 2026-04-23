من فصول الدراسة إلى منصة النهائي القاري، يكتب المدرب الياباني غو كورودا قصة استثنائية تجسد كيف يمكن للطموح أن يعبر المسافات غير المتوقعة.



قبل أعوام قليلة فقط، لم يكن كورودا جزءا من عالم كرة القدم الاحترافية، بل كان معلما في إحدى المدارس الثانوية في اليابان، يقضي أيامه بين الحصص الدراسية وملاعب المدارس، على مدار 30 عاما، صنع هناك فريقاً قوياً، ونجح في قيادة طلابه لتحقيق لقب بطولة مدارس اليابان، مؤسساً فلسفة قائمة على الانضباط والتنظيم قبل أي شيء آخر.



لكن في عام 2023، جاءت الفرصة التي غيّرت مسار حياته بالكامل. تولى تدريب ماتشيدا زيلفيا، الفريق الذي كان آنذاك ينافس في دوري الدرجة الثانية الياباني، ليبدأ أولى خطواته في عالم الاحتراف وسط الكثير من الشكوك حول قدرته على النجاح في بيئة مختلفة تماما.



لم يحتج كورودا إلى وقت طويل لإثبات نفسه؛ فبنهجه الصارم وتركيزه على بناء منظومة جماعية منظمة، قاد الفريق إلى التطور السريع، حتى أصبح اليوم أحد أبرز فرق دوري الدرجة الأولى في اليابان. ومع كل خطوة، كان المدرب القادم من ملاعب المدارس يقترب أكثر من كتابة فصل تاريخي غير مسبوق.



واليوم، يقف كورودا على أعتاب أعظم اختبار في مسيرته، عندما يقود فريقه في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 أمام حامل اللقب الأهلي السعودي. مباراة واحدة فقط تفصل الرجل الذي بدأ من الصفوف الدراسية عن اعتلاء عرش القارة الآسيوية.