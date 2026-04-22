كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة عن تفاصيل استعدادات منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وديتان قويتان قبل المونديال

وقال أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وبحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والمدير الفني حسام حسن، إن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام أحد المنتخبات الأوروبية قبل السفر إلى المونديال، إلى جانب مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو القادم، ضمن برنامج الإعداد النهائي.

تحديات لوجستية في البطولة

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن مشاركة المنتخب في كأس العالم القادمة ستشهد تحديات لوجستية كبيرة، نظراً لإقامة البطولة في ثلاث دول، وهو ما يستلزم تنقلات قد تصل إلى 50 دقيقة بالطيران بين مقر الإقامة وملاعب المباريات في دور المجموعات، على عكس مونديال قطر الذي تميز بسهولة التنقل داخل نطاق جغرافي واحد.

مجموعة مصر في المونديال

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.