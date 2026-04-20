قبل انطلاق منافسات الجولة الـ(30) من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وقرب فريق أبها من حسم بطاقة الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعد أن عزز صدارته لجدول الترتيب إثر فوزه الصعب على ضيفه جدة بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى (71) نقطة، ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من ضمان الصعود رسمياً، كشف لاعب نادي أبها حمود صالح الشمري لـ«عكاظ» سر تفوقهم هذا الموسم رغم الظروف التي مر بها الفريق بكثرة الإصابات والدعم الكبير للفرق المنافسة في الدوري، مشيداً بمنظومة عمل النادي التي أسهمت في اقتراب الفريق من التأهل لدوري روشن. ولم يخف الشمري، البالغ من العمر 25 عاماً، الذي سبق له تمثيل عدد من الأندية السعودية، من بينها الهلال والشباب والفيصلي والجندل والعين، قبل أن يحط رحاله أخيراً في أبها، سر متابعته لنجوم دوري روشن والتعلم من قدراتهم الفنية.. وكشف الكثير من الأمور إليكم تفاصيلها.



• ما هي التحديات التي واجهتكم داخل الملعب هذا الموسم؟



•• كثرة الإصابات، الفريق من أكثر الفرق تأثراً بها هذا الموسم، إلا أن تماسك المجموعة وجودة عناصرها أسهما في تجاوز تلك الظروف.



• ⁠ما الذي يميز نادي أبها عن بقية الأندية؟



•• نادي أبها منظومة متكاملة، في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى جانب الخبرة الإدارية لرئيس النادي سعد حامد الأحمري، فضلاً عن جهود الأجهزة الفنية والإدارية، ودعم الجماهير.



• ⁠كيف ترى مستوى المنافسة في دوري يلو هذا الموسم؟



•• دوري تنافسي ويشهد حضور لاعبين ذوي جودة عالية، واستحواذ بعض الأندية «التخصيص» أسهم في رفع مستوى التعاقدات الأجنبية، ما انعكس إيجاباً على قوة المنافسة.



• ⁠من أصعب فريق واجهته حتى الآن؟



•• جميع المباريات التي خاضها الفريق كانت صعبة نظراً إلى طموح الصعود إلى دوري روشن السعودي، لكن الفريق يقاتل لتحقيق هدفه بإعادة أبها إلى مكانه الطبيعي.



• ⁠ما المباراة التي لن تنساها في هذا الموسم؟



•• مباراة الوحدة في الدور الأول؛ لأنها الأبرز بالنسبة لي، وستبقى عالقة في ذاكرتي.



• ما الخطوات التي تعمل عليها لتطوير مستواك؟



•• أحرص على متابعة نجوم الدوري، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني، والتعلم من خبراتهم الاحترافية، إلى جانب العمل المستمر مع الجهاز الفني لتطوير مستواي.



• ⁠⁠رسالة توجهها لجماهير أبها؟



•• الجماهير يمثلون الداعم الأكبر للفريق، ويستمد قوته منهم، وأعدهم ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعاتهم وإسعادهم مع نهاية الموسم.