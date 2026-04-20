في لحظة مفصلية من تاريخ نادي الاتحاد، يقف هذا الكيان العريق على حافة مرحلة غامضة، تزداد تعقيدًا مع اقتراب نهاية الإدارة الحالية، وانتهاء العلاقة التعاقدية مع صندوق الاستثمار، دون وضوح يبدد القلق الذي يخيّم على جماهيره.

- وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، المشهد اليوم لا يخفى عليكم. موسم باهت مرّ بلا إنجازات لم يكن مجرد إخفاق وتعثر عابر، بل جرس إنذار حقيقي يكشف حجم الحاجة إلى تدخل حاسم يعيد التوازن ويحفظ مكانة أحد أعمدة الرياضة.

- ومع تداول أنباء متضاربة حول مستقبل النادي بين بيع محتمل، أو تمديد مؤقت، أو عودة إلى أنماط إدارية أثبتت محدوديتها تتسع دائرة الضبابية، ويزداد معها القلق المشروع. الاتحاد اليوم لا يطلب معجزة، بل وضوحًا، لا يبحث عن حلول مؤقتة، بل عن رؤية ثابتة تُنهي حالة الترقب.

- التجارب السابقة أثبتت أن القرارات المترددة «والمتأخرة» لا تصنع استقرارًا، وأن العودة إلى نماذج تقليدية لن تبني كيانًا مؤسسيًا قادرًا على الاستمرار والمنافسة. وما يحتاجه المشهد اليوم هو قرار واضح، شجاع، يضع النقاط على الحروف، ويعيد رسم الطريق بثقة.

- جماهير الاتحاد، التي كانت ولا تزال وقود هذا النادي، تعيش حالة انتظار مثقلة بالقلق. ذاكرة المدرجات لا تنسى، يا أميرنا المحبوب، لحظة الفرح شاركتهم فيها عندما لوّحت لهم بيدك الكريمة في الموسم الماضي تحية محبة وإعجاب وتهنئة، أرجوك بما لك من مكانة كبيرة في قلوبهم، ألا تترك نادي الاتحاد ومصيره معلقًا. بل نأمل منكم حسم الأمر بقرار واضح يضع النقاط على الحروف، ويبشر بمستقبل زاهر لهذا الكيان الكبير، ليكون الفضل - بعد الله - لكم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

- إنها لحظة قرار.. قرار يُنهي التردد، ويؤسس لمرحلة جديدة تليق بتاريخ الاتحاد، وتمنح جماهيره ما تستحقه من وضوح واستقرار.

ذلك أن الاتحاد ليس مجرد نادٍ إنما قصة انتماء، وتاريخ لا يليق به ولا يصح أن يُترك مصيره معلّقًا.