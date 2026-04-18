أشرف مدرب النصر جيسوس على أول حصة تدريبية للفريق في مدينة دبي الإماراتية، عقب وصول الفريق اليوم استعداداً لمواجهة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2، عبر طائرة خاصة، واقتصرت الحصة التدريبية على مران لياقي، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.



وشارك جميع اللاعبين في التدريبات ويتقدمهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، الذي أبدى جاهزيته لخوض اللقاء والخروج بنتيجة إيجابية، ففي حال فوز النصر على نظيره الوصل، سيضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني، في صراع متواصل نحو اللقب القاري.