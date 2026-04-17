بعد الحديث عن تعيين جورجيوس دونيس مدربًا لـ «المنتخب السعودي لكرة القدم»، يعود تصريحه القديم عن «فهم DNA اللاعب السعودي» ليأخذ وزنًا مختلفًا؛ لم يعد مجرد حديث عابر، بل نص يمكن قراءته بأثر رجعي كجزء من مشهد أوسع.



القراءة الأقرب للواقع أنه لم يكن «خبرًا مبطنًا» بالمعنى الحرفي؛ المدرب لا يملك إعلانًا قبل الجهات الرسمية، ولا يغامر بحرق خطوة بهذا الحجم. هذا الاحتمال يمكن استبعاده مهنيًا.



لكن بين التلميح والرغبة، تتضح الصورة. التصريح أنه كان تلميحًا ذكيًا موجهًا لصانع القرار قبل الجمهور. اختيار مصطلح «DNA”» تحديدًا ليس بريئًا؛ هو خطاب فني عميق يختصر فهم البيئة، ويقول بشكل غير مباشر: «أنا لا أحتاج وقتًا للتأقلم». في ملفات المنتخبات، هذه نقطة حاسمة.



في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل البعد الشخصي؛ حديث دونيس عن ارتباطه بالسعودية، وحصر خياراته بين السعودية واليونان، يكشف رغبة حقيقية خرجت للعلن، لكنها صيغت باحتراف حتى لا تبدو عرضًا مباشرًا أو ضغطًا إعلاميًا.



إذًا نحن أمام ثلاث طبقات في تصريح واحد: رغبة صادقة في الداخل، تلميح محسوب للخارج، دون أن يصل إلى مستوى الخبر المخفي.



واللافت أن ما كان يبدو وقتها «حديثًا عامًا»، تحوّل اليوم إلى ما يشبه السطر الأول في قصة تقول: الرجل يعرف الطريق ويعرفنا ونعرفه... وينتظر اللحظة.