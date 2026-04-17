أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع والحساسية الدكتور خالد عبيد باواكد لـ«عكاظ»، أن التقلبات الجوية المصحوبة بالغبار قد تلقي بظلالها على مواجهات اليوم (الجمعة) في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع الأهلي السعودي بنظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، إضافة إلى مواجهة الاتحاد السعودي أمام ماتشيدا الياباني، إذ إن مثل هذه الظروف الجوية لا تؤثر فقط على جودة الأداء الفني، بل تمتد لتشمل الجوانب الصحية للاعبين والجماهير على حد سواء.



وبين أنه في حال أن كان الغبار كثيفاً فاحتمالية تأخير المباراة أو تأجيلها إلى وقت آخر واردة ، أما إن كان الغبار مستمراً بشكل خفيف فقد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية داخل أرضية الملعب، مما ينعكس بشكل مباشر على دقة التمريرات وسرعة اتخاذ القرار لدى اللاعبين، بجانب زيادة احتمالية الأخطاء الفردية ، كما أن استنشاق الأتربة قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي خاصة لدى اللاعبين الذين يتأثرون بسرعة ما قد ينعكس على قدرتهم البدنية واستمراريتهم طوال مجريات اللقاء.



وأضاف أنه في حال استمرار الغبار بشكل طفيف وإقرار إقامة المباراتين فإن تأثيره سيكون أقل حدة لكنه يظل عاملاً مؤثراً على الجميع ، حيث قد يسبب جفاف العينين وصعوبة نسبية في الرؤية، إضافة إلى شعور عام بالإرهاق نتيجة استنشاق الهواء المحمّل بجزيئات دقيقة ، كما أن هذه الظروف تتطلب من الأجهزة الفنية والطبية متابعة اللاعبين بشكل مستمر، وتوفير فترات راحة كافية، مع التأكيد على أهمية الترطيب المستمر بشرب الماء .



وفيما يتعلق بالجماهير، شدد د. باواكد على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها ارتداء الكمامات للحد من استنشاق الغبار، والحرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، وتجنب اصطحاب الأطفال أو كبار السن في حال كانت الأجواء غير مستقرة أو محمّلة بكثافة من الأتربة ، أما المصابون بالربو فعليهم الالتزام باستخدام البخاخات الوقائية قبل التوجه إلى الملعب، وضرورة حمل الأدوية الإسعافية معهم في جميع الأوقات ، كما ينصح هذه الفئة بتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة أثناء اشتداد الغبار، مع الحرص على متابعة أي أعراض تنفسية طارئة والتوجه فوراً إلى أقرب نقطة طبية عند الحاجة.



وأكد د. باواكد في ختام حديثه أن الوعي الصحي والتقيد بالإرشادات الوقائية يمثلان خط الدفاع الأول للحد من تأثيرات الغبار، سواءً على اللاعبين داخل الملعب أو الجماهير في المدرجات، مشيراً إلى أن سلامة الجميع تبقى أولوية لا تقل أهمية عن متعة المنافسة الرياضية.