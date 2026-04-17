لقي حارس مرمى أرسنال الإنجليزي ومنتخب النمسا السابق أليكس مانينغر مصرعه، أمس (الخميس)، عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد أن صدم قطار سيارته.

تفاصيل الحادثة المروعة

وقعت الحادثة المأساوية صباح أمس (الخميس) عند معبر سكة حديد بالقرب من مدينة سالزبورغ، وفقاً لما ذكرته الشرطة المحلية.

كان مانينغر بمفرده في سيارته، ووصلت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث بسرعة، لكنها لم تتمكن من إنعاشه.

أبرز محطاته الكروية

وخاض مانينغر 33 مباراة مع منتخب النمسا، ولعب مع أرسنال كحارس احتياطي في أغلب الوقت بين عامي 1997 و2001، وتوّج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما توج الحارس النمساوي بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وأنهى مسيرته بفترة قصيرة مع نادي ليفربول الإنجليزي.

رسائل نعي من الاتحاد النمساوي والأندية

وأعرب الاتحاد النمساوي لكرة القدم والأندية التي ارتبط بها اللاعب، الذي اعتزل اللعب الاحترافي في عام 2017، عن حزنهم لوفاته.