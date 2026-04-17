من جولةٍ لأُخرى يعيش أقوى دوري كروي في منطقة الشرق الأوسط أمتاره الأخيرة من ختام السباق على حسم لقب بطل الدوري، إضافةً لمعرفة الأندية الثلاثة التي ستودع إلى مصاف دوري يلو للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.

ما هي إلا شهر وكسور ويسدل ستار ختام الموسم الرياضي الجاري 25-26، ويتعرف الجميع على الأندية الثلاثة التي سيعلن رسمياً هبوطها، حيث تصارع 10 أندية على حفظ ماء وجهها، وتفادي مرحلة الهبوط التي ستكون مزعجة للنادي بشكل عام وجماهيره ومحبيه على وجه التحديد.

إلى هذه اللحظة أو بالأصح حتى صياغة تحرير الخبر، لم يعلن رسمياً عن أول الهابطين بنسبة مؤكدة، بل لا تزال الدائرة تحوم حول عدد من الأسماء وجميع ما يدار افتراضات ووقائع على أرض الواقع وهدر النقاط المتواصل من قبل الأندية.

وصلنا للجولة 28 من دوري روشن ولا تزال سبعة أندية في خطر الهبوط مع وجود الأندية الثلاثة الأخرى في آخر سلم الترتيب، وحتماً ستقاتل من الجولة المقبلة حتى ختام الدوري لأجل تفادي مرحلة الخطر، وإعلان البقاء بصفة رسمية، والمهددة بالهبوط هي: (الفيحاء، الحزم، الخليج، الشباب، الخلود، الفتح، ضمك، الرياض، الأخدود، النجمة).

العين على 3

على الورق، الأندية الثلاثة التي هبطت هي: الرياض، والأخدود، والنجمة، حيث يملك الأول 23، والثاني 16، والأخير 11، لذلك المؤشرات تقول بأنها ستغادر دوري روشن متجهة إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

سفير عنيزة.. وداعاً

نادي النجمة الذي أعلن في الموسم الماضي صعوده رسميًا لدوري روشن للمحترفين وسط فرحة عارمة عمّت أرجاء المدينة وأسعدت كافة محبي وعشاق النادي، لكن يبدو أنه سيعود لموسم واحد فقط من ظهوره بالمحترفين إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خصوصاً أنه يقبع بالمركز الأخير برصيد نقطي ضعيف جداً، وتتبقى لديه ست مواجهات، منها مع أندية تنافس على البقاء، لذلك من المتوقع وبنسبة كبيرة أنه سيكون أول المغادرين.

ممثل نجران.. ليس بأمان

الحال نفسه الذي ينطبق على النجمة سيسير على نادي الأخدود الذي من المتوقع أن يكون ثاني الأندية المغادرة لدوري يلو، كونه يملك 16 نقطة لن تكون كفيلة باستمراره بالدوري ولديه مواجهات صعبة متبقية، لذلك الواقع يقول إن هبوطه مسألة وقت ويعلن.

النجمة:

في المركز

18 بـ 11 نقطة.

• التعاون

• الخليج

• الاتفاق

• الحزم

• الفتح

• الشباب

الفيحاء:

في المركز

الـ 10 بـ 34 نقطة.

• الخلود

• الرياض

• القادسية

• ضمك

• الهلال

الأخدود:

في المركز

17 بـ 16 نقطة.

• ضمك

• الاتفاق

• الأهلي

• الخلود

• الخليج

• الرياض

الحزم:

في المركز

الـ 10 بـ 34 نقطة.

• الرياض

• نيوم

• الهلال

• النجمة

• القادسية

• التعاون

الخليج:

في المركز

الـ 11 بـ 31 نقطة.

• الهلال

• الفتح

• النجمة

• ضمك

• الاتفاق

• الأخدود

• الأهلي

الرياض:

في المركز

الـ 16 بـ 23 نقطة

• الحزم

• القادسية

• الفيحاء

• الفتح

• التعاون

• الأخدود

الشباب:

في المركز

الـ 12 بـ 31 نقطة.

• الاتحاد

• الفتح

• التعاون

• نيوم

• النصر

• النجمة

ضمك:

في المركز

الـ 15 بـ 23 نقطة

• الأخدود

• الهلال

• الخليج

• الاتحاد

• الفيحاء

• النصر

نسبة

بقاء الأندية

الـ10:

1 - الفيحاء والحزم: 3 انتصارات.

2 - الخليج: 3 انتصارات وتعادل.

3 - الشباب: فوز في 4 مباريات.

4 - الخلود: فوز في 5 مباريات.

5 - الفتح: 5 انتصارات مع تعثر المنافسين.

6 - ضمك والرياض: الفوز بكل المباريات وتعثر المنافسين.

7 - الأخدود: بقاؤه متعلق بنتائج «الرياض وضمك».

8 - النجمة: مصيره معلق بـ«الأخدود والرياض» وهو الأقرب للهبوط.

الفتح:

في المركز

الـ 14 بـ 28 نقطة

• الأهلي

• الخليج

• الشباب

• نيوم

• الرياض

• النجمة

• الخلود

الخلود:

في المركز

الـ 13 بـ 29 نقطة

• الفيحاء

• الاتحاد

• الأخدود

• الأهلي

• الفتح