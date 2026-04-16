تشهد مدينة جدة مساء غد حالة نادرة، إذ ستعيش جماهير قطبي جدة ليلة مختلفة سيخوض فيها الأهلي والاتحاد مواجهتين حاسمتين في جدة وفي اليوم نفسه، وهو أمر تاريخي ونادر الحدوث أن يلعب الفريقان في اليوم نفسه في جدة وفي بطولة قارية، إذ ستكون جماهير الأهلي معنية بالتوجه إلى ملعب الإنماء لمؤازرة فريقها في مواجهته أمام جوهر دار التعظيم الماليزي ضمن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عند الساعة 5:45 مساءً.



وما إن تدق عقارب الساعة عند الـ9 مساءً حتى يكون ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل على موعد مع حشد جماهيري اتحادي لمؤازرة الاتحاد في مواجهته أمام ماتشيدا الياباني لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وبلا شك ستكون ليلة مختلفة في جدة تشهد حشداً جماهيرياً يملأ شوارع العروس، خصوصاً أن جماهير الأهلي ستكون متجهة شمالاً باتجاه ملعب الإنماء، وستختار جماهير العميد الاتجاه جنوب جدة، حيث يقع ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.



ويفصل ما بين الملعبين نحو «45 كيلومتراً»، إذ يتسع ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل لنحو 27 ألف مشجع، وتم افتتاحه في عام 1973، فيما افتتح ملعب الإنماء في 2014، ويتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.