وبّخ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز نجوم الفريق عقب وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي 2-1، ثم خسر مجدداً في لقاء الإياب أمس (الأربعاء) بنتيجة 4-3.

رسالة حادة في غرفة الملابس

وبحسب ما نقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد توجه بيريز إلى غرفة ملابس ريال مدريد عقب الإقصاء الأوروبي، وقال للاعبين: «أُقدّر جهودكم اليوم، لكن هذا الموسم كان مخيباً للآمال حقاً للجميع».

وانتقد رئيس ريال مدريد لاعبي فريقه بشدة قائلاً: «أنتم تعلمون مدى صعوبة أن تكون لاعباً في ريال مدريد، موسم واحد بدون لقب يُعتبر فشلاً لأننا ريال مدريد، لكن موسمين بدون لقب أمر لا يُطاق».

وتابع: «تعلمون أن اللعب لريال مدريد شرفٌ عظيمٌ لأي لاعب كرة قدم، وأن الجميع يحلم بارتداء قميص نادينا، إلى جانب كونه شرفاً، فإن ارتداء هذا القميص مسؤولية أيضاً، وقد قصّر الكثير منكم في أداء هذه المسؤولية، ولم تُلبّوا توقعات النادي».

مستقبل أربيلوا

وبحسب الصحيفة الإسبانية، سيستمر المدرب ألفارو أربيلوا في قيادة ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، مع بحث إدارة النادي عن مدرب جديد لتولي المهمة في الموسم القادم.