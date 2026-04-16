عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني «أدهم مخادمة» لإدارة مواجهة الأهلي السعودي أمام نظيره جوهور دار التعظيم، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقررة غدًا في جدة، ويُعد المخادمة من أبرز الحكام في القارة الآسيوية، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة المباريات القارية والدولية، ما يعزز الثقة في قيادته لهذه المواجهة المرتقبة.



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والاقتراب من نصف النهائي، فيما يطمح الفريق الماليزي لمواصلة مفاجآته ومقارعة الكبار، ومن المنتظر أن تشهد المواجهة تنافسًا قويًا داخل المستطيل الأخضر، في ظل الطموحات الكبيرة لكلا الطرفين في بلوغ الدور القادم.