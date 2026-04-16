هدد النادي الإسماعيلي بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضاً على بعض القرارات التحكيمية.

وتعادل الإسماعيلي مع كهرباء الإسماعيلية 1-1 أمس الأول (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للإسماعيلي.

احتجاج على القرارات التحكيمية

وقال النادي في بيان: «تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي اعتراضاً على ما يتعرض له فريق الكرة من أخطاء تحكيمية ممنهجة ومتعمدة خلال مبارياته الأخيرة، وذلك بشهادة العديد من النقاد والمحللين في مسابقة الدوري، وهو ما أثر سلباً على نتائج الفريق ومركزه في جدول الترتيب».

تهديد بالانسحاب

وأضاف البيان: «تضمن التظلم مطالب محددة موجهة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية ولجنة الحكام، مؤكداً أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب، سيحتفظ النادي بحقه في اتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على مصالحه وحقوقه، بما في ذلك خيار الانسحاب الرسمي من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، حرصاً على حقوق النادي وجماهيره».

وضع كارثي في جدول الدوري

ويواجه الإسماعيلي، أحد أهم الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية، شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.