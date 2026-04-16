كشف تقرير صحفي عن حالة نجم برشلونة فيرمين لوبيز بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فيرمين لوبيز لإصابة قوية في الوجه نتيجة تدخل عنيف من حارس مرمى أتلتيكو مدريد خوان موسو، وأمضى عدة دقائق على أرض الملعب يتلقى الإسعافات الأولية.

خياطة مؤلمة

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إصابة فيرمين لوبيز استدعت خياطة مؤلمة داخل غرفة الملابس، حيث ساعد شخصان في تثبيته أثناء خياطة جرحه بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه.

وأضافت أن الدكتور بلاناس هو من أجرى الخياطة لنجم برشلونة، بعد أن كان يشاهد المباراة من مقصورة كبار الشخصيات في ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

متابعة طبية مستمرة

وتطلّب الجرح في شفة فيرمين متابعة طبية، وقد خضع للفحص مجدداً أمس (الأربعاء) لتلقي العلاج وتقييم حالته.