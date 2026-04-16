حقق النصر رقماً تاريخياً في دوري المحترفين، بوصوله للانتصار الـ15 على التوالي، بعد تفوقه على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

شهد اللقاء سيطرة مبكرة للنصر، فيما اعتمد الاتفاق على الهجمات المرتدة، وكاد ساديو ماني يفتتح التسجيل للنصر، بعد أن انفرد بالحارس روداك ولعبها من فوقه، لكن المدافع جاك هندري تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة، ورد الاتفاق بتسديدة قوية من موسى ديمبلي مرت بجوار القائم، وتحصل ديمبلي على فرصة ثمينة من تمريرة رائعة من خالد الغنام، ليجد ديمبلي نفسه أمام الحارس بينتو ويضع الكرة على يمينه، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتمكن كينغيسلي كومان من تسجيل هدف النصر بعد تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو تصدى لها روداك، لكن الكرة وصلت لكومان الذي تخطى الحارس بمهارة ووضع الكرة في المرمى هدفاً للنصر (د:31).

وفي الشوط الثاني كاد الاتفاق يدرك التعادل لولا تألق بينتو، الذي تصدى لرأسية فينالدوم لتصل الكرة لديمبلي الذي لعبها بالكعب ولكن بينتو تصدى لها أيضاً، وسنحت فرصة ثمينة لجواو فيلكيس، لكن كرته مرت بجوار القائم. وفي الوقت بدل الضائع، تحصل مدافع الاتفاق جاك هندري على بطاقة حمراء، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ25 ويصل للنقطة 76 محافظاً على صدارته، فيما تلقى الاتفاق الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز السابع.