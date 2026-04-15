لم يقلل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني من فريق برشلونة رغم تأهله على حسابه إلى الدور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقًا بنتيجة (3 - 2) في مجموع المباراتين «ذهاباً وإياباً»، وقال:«إقصاء الفريق الكتالوني ثلاث مرات متتالية يُعد أمرًا في غاية التعقيد»، موضحاً أن برشلونة يظل فريقًا قويًا عبر مختلف المراحل، سواء في حقبة «ميسي» أو في الجيل الحالي الذي يضم مواهب شابة بارزة مثل لامين يامال، مؤكدًا أن اختلاف الأسماء لا يقلل من قوة النادي أو صعوبة مواجهته.



وأضاف:«المباراة اتسمت بإيقاع سريع وضغط كبير من الطرفين، ما جعلها واحدة من المواجهات الصعبة التي يخوضها الفريق في البطولة»، مشيراً إلى أن مثل هذه الليالي تبقى في ذاكرة اللاعبين والجماهير لما تحمله من تنافسية عالية وأجواء استثنائية.



وختم حديثه بالتأكيد على أن ما حققه فريقه لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل جماعي كبير، وانضباط تكتيكي، ودعم جماهيري مستمر، مشددًا على أن النجاح في دوري الأبطال يتطلب جهدًا متواصلًا وتركيزًا عاليًا في كل مباراة.



يذكر أن فريق برشلونه ودّع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه بنتيجة (2 - 1) على مضيفه أتلتيكو مدريد، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأوروبية، واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه ذهابًا في معقل الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، متفوقًا بنتيجة (3 - 2) في مجموع المباراتين، وبذلك ينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة أرسنال الإنجليزي وسبورتنج لشبونة التي تُقام اليوم (الأربعاء).