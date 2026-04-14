أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا رسمياً بشأن لاعب نادي النجمة محمد العقل، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة فريقه أمام نيوم، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.



وجاء القرار بعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة، إثر تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الأول، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.



وتضمن القرار ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (1-1-49) من لائحة الانضباط والأخلاق، مع إيقافه لمدة أربع مباريات في جميع المسابقات الرسمية، بما في ذلك الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة.



كما ألزمت اللجنة اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف، استنادًا إلى المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.