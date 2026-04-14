تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية والمقام خلال الفترة 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026™️والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.



وسيلاقي "الأخضر" منتخب الإكوادور وديًا في تمام السابعة والنصف من مساء يوم السبت 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد (Sports Illustrated) في مدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.



يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️ إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.