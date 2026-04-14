تقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية والمقام خلال الفترة 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبلين، وذلك في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA 2026™️والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج فني متكامل.
وسيلاقي "الأخضر" منتخب الإكوادور وديًا في تمام السابعة والنصف من مساء يوم السبت 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد (Sports Illustrated) في مدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️ إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.
The national team has decided to play its first friendly match during its training camp in the United States, which will take place from May 25 to June 11, as part of the fourth and final phase of the preparation program for the FIFA World Cup 2026™️, which is being implemented as part of a comprehensive technical program.
The "Green" will face the Ecuador national team in a friendly match at 7:30 PM on Saturday, May 30, New Jersey time, at the Sports Illustrated Stadium in Harrison, New Jersey, USA.
It is worth mentioning that the national team is in Group H of the FIFA World Cup 2026™️ alongside the teams from Spain, Uruguay, and Cape Verde.