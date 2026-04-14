تتجه الأنظار نحو ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، الذي سيستضيف قمة كروية نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة عند تمام الساعة 10:00 من مساء اليوم (الثلاثاء) في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



يدخل فريق أتلتيكو مدريد هذا بأفضلية الفوز ذهاباً بهدفين نظيفين، ما يضع كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على أعتاب الوصول إلى المربع الذهبي لمواجهة المتأهل من لقاء آرسنال وسبورتينغ لشبونة، بينما يجد برشلونة نفسه مطالباً بتحقيق «ريمونتادا» جديدة لإنقاذ موسمه القاري.



ويملك أتلتيكو مدريد صاحب الأرض والجمهور سجلاً مميزاً على ملعبه وبين جمهوره، إذ حقق 6 انتصارات متتالية قبل تعثره الأخير أمام أشبيلية 1/ 2، وهو اللقاء الذي منح فيه المدرب سيميوني الراحة لنجومه ولم يشارك من التشكيلة الأساسية سوى الحارس الأساسي خوان موسو.



ومع ذلك، تبقى ذكرى خروج الفريق أمام بوروسيا دورتموند في موسم 2023- 2024 بعد الفوز ذهاباً هاجساً يحاول سيميوني تجنبه، بينما تمثل لبرشلونة بصيص أمل في إمكانية قلب الطاولة.



في المقابل، يدخل برشلونة اللقاء وهو يتربع على قمة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وقد استعاد توازنه سريعاً بعد صدمة الذهاب، بفوز عريض على إسبانيول 4-1 في ديربي كاتالونيا.



ويدرك المدرب الألماني هانسي فليك أن مباراة اليوم هي الأهم في موسم برشلونة حتى الآن، وأن العودة بالنتيجة تتطلب فاعلية هجومية قصوى، وهدوءاً دفاعياً لتجنب تكرار سيناريو الطرد الذي دمَّر خطط الفريق في لقاء الذهاب.