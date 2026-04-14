تأهل ممثل الوطن (الأهلي) لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ضيفه الدحيل القطري بهدف دون مقابل، فيما غادر الهلال منافسات البطولة بعد خسارته من السد القطري بركلات الترجيح (4/ 2) (بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية والإضافية 3/3) ضمن لقاءات دور ثمن النهائي للبطولة.

على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تأهل الأهلي بعد فوزه الصعب على الدحيل القطري بهدف دون مقابل جاء في الشوط الثاني الإضافي الثاني بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي، ورغم ضياع ركلة جزاء للأهلي من إيفان توني إلا أن زميله رياض محرز تمكّن من تسجيل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة خادع بها الحارس لتسكن الشباك (د:117)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل ويتأهل رسمياً لدور الثمانية، فيما غادر الدحيل منافسات البطولة.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وبعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف في الأشواط الأصلية، تأهل السد القطري لدور ربع النهائي بعد فوزه على الهلال بركلات الترجيح (2/4)، وشهد اللقاء تقدم الهلال أولاً عن طريق سافيتش (د:29)، ومن ثم عادل للسد كلادينهو (د:36)، وفي الشوط الثاني تقدم الهلال مجدّداً عن طريق قائده سالم الدوسري (د:55)، ولكن سرعان ما عاد السد للمباراة بتسجيله الهدف الثاني والتعادل بواسطة رافا موخيكا (د:58)، وتمكّن البديل البرازيلي ماركوس ليوناردو من تسجيل الهدف الثالث للهلال (د:67)، ولكن ابن جلدته البرازيلي الآخر روبيرتو فيرمينو أحرز الهدف الثالث والتعادل للسد (د:70)، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين واستمر التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للسد، إذ سجل أوغستين سوريا، وكلادينهو، ورافا موخيكا، وأكرم عفيف، فيما أضاع روبيرتو فيرمينو ركلة ترجيح، وسجل للهلال روبين نيفيز، وماركوس ليوناردو، فيما أضاع كريم بنزيما، وسايمون بوابري، ليتأهل السد القطري لدور الثمانية فيما غادر الهلال البطولة.