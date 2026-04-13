أبدى مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله فخره الكبير بما قدمه لاعبو فريقه في اللقاء الذي جمعه بنظيره الدحيل القطري، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وانتهى أهلاوياً بنتيجة (1-0).



وأكد يايسله في تصريحاته بعد اللقاء أن الروح القتالية كانت العنوان الأبرز لأداء الفريق، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، في ظل كثرة الإصابات التي أثرت على خياراته الفنية.



وأوضح أن الجهاز الفني اضطر للدفع بعدد من اللاعبين العائدين أخيراً من الإصابة، وهو ما شكل تحدياً إضافياً، إلا أن استجابة اللاعبين كانت مميزة، وأظهروا شخصية قوية وانضباطاً تكتيكياً عالياً طوال مجريات اللقاء.



وأضاف مدرب الأهلي أن مثل هذه المباريات تعكس قوة الفريق الحقيقية، مبيناً أن الانتصار لم يكن سهلاً أمام منافس منظم مثل الدحيل، لكن الإصرار والتركيز كانا حاسمين في تحقيق الهدف.



واختتم يايسله تصريحاته بالتأكيد على سعادته الكبيرة بهذا الفوز والتأهل، معتبراً أن الوصول إلى ربع النهائي خطوة مهمة في مشوار الفريق، ودافع قوي لمواصلة التقدم في البطولة القارية وتحقيق تطلعات الجماهير.