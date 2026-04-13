تنطلق، اليوم (الإثنين)، مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا بجدة، بمباراتين تمثلان قمتين خليجيتين بنكهة آسيوية؛ (الأولى) تجمع فريقي الأهلي السعودي والدحيل القطري الساعة 5:45 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي (الثانية) يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره السد القطري الساعة (9:00) مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

يدخل فريق الأهلي السعودي مواجهة الدحيل القطري بعدما أنهى مرحلة دور المجموعات في المركز الثاني، مقدماً مستويات قوية منحته أفضلية نسبية قبل الأدوار الإقصائية، بينما تأهل الدحيل بعدما حل في المركز السابع، في مشوار لم يكن سهلاً، لكنه أكد قدرة الفريق القطري على الصمود والعبور في اللحظات الحاسمة، ويتطلع الفريق الأهلاوي للمحافظة على اللقب الآسيوي.

وقبل المواجهة بينهما يكمن سجل مدرب الدحيل بلماضي بلماضي أمام الأهلي عن صورة متوازنة، إذ واجه الفريق في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها فوزاً بنتيجة 1-0، وتعادلاً 2-2، وخسارة واحدة بنتيجة 0-3، وهو ما يعكس مرونة تكتيكية واضحة لدى المدرب الجزائري، وقدرته على التعامل مع «الراقي» بأساليب مختلفة.

وسبق أن التقيا في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2، كما سبق أن التقيا تاريخياً في 5 مباريات سجل كل منهما فوازاً وحيداً، مقابل 3 تعادلات حضرت.

فيما يأمل فريق الهلال بمواصلة سلسلة توهجه الآسيوي خصوصاً أنه يدخل مواجهة السد القطري بمعنويات عالية بعد تصدره مرحلة دور المجموعات دون أي خسارة، كما سبق له التفوق على السد هذا الموسم بنتيجة 3-1، فيما سيحاول السد القطري تعويض الفوارق الرقمية واستثمار خبرته القارية في الأدوار الإقصائية.

ومن خلال الاحصاءات الرقمية في عالم «الساحرة المستديرة» التي باتت مطلباً مهماً في عالم الفوارق والمواجهات، يشهد التاريخ على أن الناديين التقيا في 16 لقاءً سابقاً، وتميل النسبة الأكبر لتحقيق الانتصارات لمصلحة كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي بـ«9 مواجهات»، مقابل 3 انتصارات للسد، وحضر التعادل في 4 لقاءات جمعتهما.

مواجهات الأهلي والدحيل

- انتصر الفريقان في مباراة واحدة

لكل منهما وتعادلا 3 مرات.

- يتفوق الأهلي بفارق هدفين.

- القيمة السوقية للأهلي نحو 173.83 مليون يورو، مقابل 64.08 مليون يورو للدحيل.

مباريات الهلال والسد

- كسب الهلال 9 مواجهات، مقابل 3 انتصارات للسد، وتعادلا في 4 لقاءات.

- يتفوق الهلال بتسجيله 28 هدفاً، مقابل 15 هدفاً للسد.

- القيمة السوقية للهلال 208.40 مليون يورو، مقابل 64.83 مليون يورو للسد.