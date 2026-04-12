واصل قائد الخلود هتان باهبري تألقه مع فريقه في الموسم الحالي، إذ استطاع المساهمة في تحقيق فريقه انتصارا ثمينا على فريقه السابق التعاون بنتيجة 1/2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.



ونجح باهبري في الوصول للمساهمة الحادية عشرة في الموسم الحالي مع فريقه، وسجل خمسة أهداف، ليؤكد حضوره القوي مع فريق الخلود، والسعي للبقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين، كما استطاع المساهمة مع زملائه في الوصول لنهائي كأس الملك أمام فريق الهلال في الموسم الحالي.



ويترقب باهبري عقب تألقه اللافت مع فريق الخلود إشارة الجهاز الفني للمنتخب السعودي من أجل عودته لقائمة الأخضر من خلال القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.



من جانبه، أشاد مدرب فريق الخلود باكنغهام بالقائد هتان باهبري، إذ قال إنه يقدم أفضل مستوى فني له في الموسم الحالي، ولعب دقائق كثيرة، وساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات والتأهل لنهائي كأس الملك، والبقاء في دوري روشن.