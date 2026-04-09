اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة خالد الطريس، والحكم المساعد محمد العبكري، وحكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو القادمين.



ويأتي اختيار الطاقم التحكيمي السعودي بعد الظهور المميز في العديد من المشاركات التحكيمية المختلفة إقليمياً وقارياً ودولياً، ومن أبرزها المشاركة الناجحة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت العام الماضي في تشيلي.



من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الحكام المختارين، متمنياً لهم التوفيق في كأس العالم وتقديم صورة مشرفة للتحكيم السعودي في هذا المحفل الكروي العالمي.



وأكد المسحل أن اختيار «فيفا» لطاقم تحكيم سعودي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم يأتي استمراراً للثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي للحكم السعودي نظير ما قدمه من مستويات أشاد بها الجميع في الفترة الأخيرة.