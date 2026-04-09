يحل فريق القادسية ضيفاً ثقيلاً على ضمك الساعة الـ7:00 من مساء اليوم (الخميس)، فيما يستضيف الاتفاق نظيره الرياض الساعة الـ9:00، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق القادسية لقاءه أمام مضيفه ضمك بحثاً عن النقاط الثلاث للعودة للمنافسة على مراكز القمة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 60 نقطة حصدها من 18 انتصاراً و6 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 64 وعليه 28 هدفاً، فيما يسعى ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والهروب من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 22 نقطة حصدها من 4 انتصارات و10 تعادلات و13 خسارة، وله من الأهداف 24 وعليه 45 هدفاً.

وعلى ملعب إيجو بنادي الاتفاق بالدمام، يدخل الاتفاق لقاءه أمام الرياض بنشوة فوزه في ديربي الشرقية على القادسية ويطمح لمواصلة انتصاراته والاقتراب من مراكز القمة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة حصدها من 12 فوزاً و6 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 39 وعليه 46، فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء بظروف صعبة، إذ يحتل المركز 16 برصيد 20 نقطة جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات و15 خسارة، وله من الأهداف 26 وعليه 50 هدفاً، ويسعى للفوز ولا غيره أملاً في الهروب من مراكز الهبوط.