علمت مصادر «عكاظ» الخاصة، أن إدارة نادي الشباب اجتمعت مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتلبية مطالبهم المالية المتأخرة وصرف رواتب ثلاثة أشهر، إضافة لمكافأة فوز أربع مباريات.



والتزمت إدارة النادي بتسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية في غضون 48 ساعة القادمة، كما وعدت بصرف مكافأة مجزية في حال تحقيق الفوز بلقب البطولة الخليجية.



وعلى صعيد التدريبات منحت إدارة نادي الشباب لاعبي الفريق الكروي الأول إجازة من التدريبات لمدة يومين، بعد الحصة التدريبية الصباحية التي فرضها مدرب الفريق نورالدين بن زكري، إثر التعادل مع الرياض دورياً.