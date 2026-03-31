هتان باهبري لـ عكاظ: عيوننا على كأس الملك

أكد قائد فريق الخلود هتان باهبري أن طموحه وزملائه مواصلة تحقيق الحلم الكبير بحصد كأس الملك والتشرف بالسلام على راعي المباراة النهائية، إلى جانب البقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين. جاء ذلك في حديثه مع «عكاظ»، والذي تطرق من خلاله للعديد من الأمور المتعلقة بنادي الخلود في الموسم الحالي، والمنتخب السعودي الذي يتمنى له التوفيق في كأس العالم 2026. وإليكم نص الحوار:



• بداية حدثنا عن سر فوز فريقكم الخلود على الاتحاد والتأهل لمواجهة الهلال في المباراة النهائية لكأس الملك؟



•• الحمد لله على تحقيق فريقنا الخلود الفوز على فريق الاتحاد في دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك، بعد مباراة ماراثونية نجحنا من خلالها في تجاوز فريق كبير بحجم الاتحاد بروح الفريق الواحد، واستطعنا خلال مجريات المباراة التي شهدت الأشواط الأصلية نتيجة التعادل الإيجابي 2/2، ومن ثم التفوق والانتصار بالضربات الترجيحية 4/5، إسعاد محبي نادي الخلود بالتأهل لمواجهة فريق الهلال في المباراة النهائية على كأس الملك.



• هل الخلود قادر على تحقيق كأس الملك؟



•• نحن نعلم أن فريق الهلال من الفرق الكبيرة ويملك أفضل العناصر الأجنبية والمحلية ولكن تبقى كرة القدم لا يوجد بها شيء مستحيل، وسنعمل على احترام الخصم والتحضير بشكل جيد للمباراة النهائية وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بالمستوى الفني والسعي لتحقيق الفوز وحصد كأس الملك، ويبقى الأهم التشرف بالسلام على راعي المباراة الختامية.



• كيف نجح الخلود بالوصول لنهائي كأس الملك؟



•• كما ذكرت لك روح الفريق الواحد في نادي الخلود ساهمت في وصول الفريق للمباراة النهائية لكأس الملك، وأيضاً العمل الاحترافي من قبل مجلس الإدارة برئاسة بن هاربورغ والجهاز الفني بقيادة المدرب باكينغهام وجهازه المساعد، وهدفنا تحقيق إنجاز كبير وتاريخي بحصد أغلى الكؤوس المحلية، والعمل على بقاء فريق الخلود في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيتحقق ذلك ونسعد جميع محبي نادي الخلود.



• مُنحت شارة الكابتنية في فريق الخلود، ماذا يعني لك ذلك؟



•• حمل شارة الكابتنية في فريق الخلود جاء بثقة الجميع في الفريق، ويزيد من المسؤولية ويقودني لتقديم مهمات خاصة داخل الفريق، وأفتخر بذلك في ظل وجود عناصر أجنبية ومحلية رائعة في الفريق ولديها طموح كبير بتحقيق إنجاز تاريخي عقب الوصول لنهائي كأس الملك والتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي الموسم القادم، وكذلك مواصلة المشوار من أجل البقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الحالي.



• هل ترى اختيارك لخوض تجربة احترافية مع نادي الخلود كان قراراً مناسباً لك؟



•• نعم اختيار الخلود كمحطة احترافية سادسة في مشواري الكروي بعد أندية الاتحاد والخليج والشباب والهلال والتعاون، يعتبر قراراً مصيرياً بالنسبة لي في ظل العروض الاحترافية التي تلقيتها في الصيف الماضي، ولكن فضلت أن أخوض تجربة احترافية مع نادي الخلود في ظل وجود إدارة رائعة بقيادة الرئيس بن هابورغ والبيئة المتوفرة داخل النادي.



• نراك تعيش حالة فنية ونفسية جيدة مع فريق الخلود، ما سبب ذلك؟



•• نعم أعيش حالة ارتياح فنية ونفسية مع فريق الخلود في ظل الأجواء المناسبة داخل النادي، والعمل الاحترافي من قبل إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق، وكذلك لا أنسى المعد البدني البرازيلي سالو دافي، صديق معالج قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو، الذي أقوم بأداء تمارين خاصة معه، إلى جانب الدعم المعنوي من قبل الوالدين وإخواني وزوجتي وأبنائي وجميع الأصدقاء الذين يتمنون لي التوفيق خلال مشواري الكروي.



• لم يوجد اسمك في قائمة المنتخب السعودي الحالية، كيف ترى ذلك؟



•• بالنسبة لي أنا رهن إشارة المنتخب السعودي في أي وقت، ويبقى القرار بيد الجهاز الفني، وحالياً أعمل بشكل فني رائع مع فريق الخلود، وأتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.



• كيف ترى مجموعة المنتخب السعودي بمونديال 2026؟



•• تضم مجموعة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم القادمة منتخبات كبيرة بحجم إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، ويجب التحضير لتلك المنتخبات بشكل جيد من أجل الحضور المشرف لمنتخبنا الوطني وتقديم المستوى الذي يليق بالكرة السعودية والتطور الذي تشهده في ظل دعم القيادة الحكيمة، والاهتمام والمتابعة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والعمل الذي يقوم به رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، وسنشاهد الأخضر بشكل رائع في المونديال القادم.



• كلمة أخيرة؟



•• أشكر «عكاظ» على تواصلها الدائم، وأتمنى لجميع منسوبيها التوفيق والنجاح.