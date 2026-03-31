كشف تقرير صحفي تدخل قائد النصر كريستيانو رونالدو لإقناع زميله السابق في مانشستر يونايتد كاسيميرو بالانضمام إلى «العالمي» بدلاً من إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كاسيميرو قد أعلن في يناير الماضي أنه سيغادر مانشستر يونايتد بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، دون الكشف عن وجهته القادمة.

محاولة لإعادة الشراكة

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد بادر كريستيانو رونالدو بمحاولة إقناع زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالانضمام إلى النصر، بدلاً من إنتر ميامي الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يرى أن كاسيميرو، الذي حقق معه العديد من الألقاب في ريال مدريد، سيمثل إضافة قوية للنصر حال إتمام الصفقة.

وتابعت أن العرض المحتمل من النصر قد يدفع كاسيميرو إلى التفكير في خوض التجربة، فضلاً عن إمكانية لمّ شمله مع شريكه السابق في الملعب.

مفاوضات متقدمة مع إنتر ميامي

ورغم تدخل رونالدو، أكدت الصحيفة أن المفاوضات بين إنتر ميامي واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ ترى إدارة النادي الأمريكي أن كاسيميرو هو الخيار المثالي لتعويض سيرجيو بوسكيتس، الذي سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.