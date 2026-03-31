اتخذ مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي قرارا تاريخيا بتغيير الشعار الخاص بالنادي، حيث أعلن بدء إجراءات تغيير شعار النادي، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي في إطار التحول الإستراتيجي للنادي وانطلاقا من مستهدفات تطوير هويته المؤسسية بما يعزز حضوره ويواكب مكانته وتطلعاته للمرحلة القادمة.



وسبق لنادي الوحدة أن غير شعاره مرتين فقط طوال تاريخه العريض، كان آخرها في يونيو 2018، حيث شهد شعار النادي وقتها إضافة رمز التنين والذي وجد ذلك الوقت حالة عدم رضا من الجماهير، وتفاءلت الآن بقرار تغيير الشعار، متمنية أن يشهد التصميم الجديد هوية واضحة للنادي، ترتبط بمكة المكرمة وتاريخ نادي الوحدة العريق.