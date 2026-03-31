ما بين أحلام كوسوفو، أصغر دولة في أوروبا، بكتابة التاريخ وما بين طموحات تركيا لإعادة كتابته مجدداً تتجه الأنظار إلى العاصمة بريشتينا، حيث يستضيف منتخب كوسوفو نظيره التركي عند تمام الساعة 9:45 من مساء اليوم (الثلاثاء) في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا لأصحاب الأرض.



ويدخل منتخب كوسوفو المباراة بطموح استثنائي، إذ تفصله 90 دقيقة فقط عن التأهل إلى أول بطولة كبرى في تاريخه، بعد نحو عقد من انضمامه إلى الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم. وكان الفريق قد حجز مقعده في النهائي عقب فوز مثير على سلوفاكيا بنتيجة 4-3 في براتيسلافا، في واحدة من أكثر مباريات الملحق إثارة.



فيما يسعى منتخب تركيا للعودة إلى كأس العالم بعد غياب طويل منذ إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الثالث في نسخة 2002، ونجح الفريق في بلوغ النهائي بعد فوزه الصعب خارج أرضه على رومانيا بهدف نظيف.



وأكد مدرب كوسوفو فرانكو فودا أن فريقه يعيش حالة معنوية مرتفعة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الهدوء والتركيز في المواجهة الحاسمة.



وتكتسب المباراة أهمية إضافية، حيث سينضم الفائز منها إلى المجموعة الرابعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات أستراليا وباراغواي والولايات المتحدة، ما يرفع من حدة التنافس في لقاء لا يقبل سوى منتصر واحد.



وسيكون عشاق المستديرة على موعد مع صدام مرتقب بين طموح كوسوفو الباحث عن كتابة التاريخ، وخبرة تركيا الساعية لاستعادة أمجادها العالمية.