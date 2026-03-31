مع اقتراب المواجهة المرتقبة والتي تجمع منتخب إيطاليا ونظيره البوسنة والهرسك لتحديد المتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ظهرت حادثة مثيرة، إذ تم كشف شخص إيطالي يتجسس على تدريبات منتخب البوسنة والهرسك لتثير الجدل وتزيد من الأجواء المشحونة في المنتخبين.



ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تفاصيل الواقعة، إذ قام شخص تابع للجانب الإيطالي بتصوير تدريبات المنتخب البوسني بشكل غير قانوني بعد انتهاء الفترة المسموح بها لوسائل الإعلام، وبحسب ما تم رصده فإن الشخص كان متواجدا في منطقة غير مخصصة للصحفيين واستمر في تسجيل كل تفاصيل المران الخاص بالفريق.



وتبين لاحقا أن هذا الشخص جندي إيطالي تابع لقوات الأمن الأوروبية المتواجدة داخل البوسنة والهرسك، وكان الجندي يرتدي ملابس عسكرية مع ظهور شارة إيطاليا على كتفه ما أثار الشكوك حول طبيعة تواجده داخل محيط التدريب.



وتدخلت عناصر الأمن سريعا لإبعاد الجندي من مكان التدريب بعد اكتشاف الواقعة، وتسببت الحادثة في حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية خصوصا في ظل حساسية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.



وتقدم الاتحاد البوسني لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة بسبب الواقعة مطالبا بفتح تحقيق شامل، ويستعد المنتخبان لخوض مواجهة حاسمة في الملحق الأوروبي، حيث يسعى كل فريق لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.