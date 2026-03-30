تراقب أندية أوروبية عدة مصير لاعب فريق الاتحاد حسام عوار مع ناديه في حال كانت هناك رغبة لبيع عقده في الفترة الصيفية القادمة، إذ يرتبط عوار بعقد مع ناديه حتى عام 2028.



هذا وتأتي رغبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار منذ بداية العام 2026، إذ أظهرت أندية (فنربخشة التركي، وفولهام الإنجليزي، ولانس الفرنسي) إلى جانب نادي نيويورك سيتي الأمريكي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع اللاعب.



يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع حسام عوار في يوليو 2024 قادماً من روما الإيطالي، بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 2028. ونجح اللاعب خلال الموسم الماضي في الظهور بشكل لافت مع ناديه الحالي بمساهمته الفعالة في تتويج الفريق الاتحادي ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك.