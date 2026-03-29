يعيش نادي سبورتنغ لشبونة في حالة من القلق والتوتر، خشية خسارة قوته الهجومية الضاربة من جديد في الميركاتو الصيفي، وسط أنظار الأندية السعودية، التي باتت تضع ثنائي الفريق ضمن أولوياتها.



هذا التحذير وجهته صحيفة «أبولا» البرتغالية إلى سبورتنغ لشبونة بعنوان «انتبه! سواريز وترينكاو في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية»، إذ نال لويس خافيير سواريز وفرانشيسكو ترينكاو، اهتماماً كبيراً من قِبل أندية دوري روشن، التي تستعد لتقديم عروض مغرية في الصيف القادم، الأمر الذي يعيد ذكريات مؤلمة إلى بطل البرتغال ليست ببعيدة على الإطلاق.



يجذب فرانشيسكو ترينكاو (26 عاماً) الانتباه أيضاً، فقد لعب المهاجم متعدد الاستخدامات 3576 دقيقة في 42 مباراة، وسجل 11 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.



اللاعبان متعاقدان حتى 2030؛ 80 مليون يورو لسواريز و60 مليون يورو لترينكاو.



وتدرك إدارة سبورتنغ الاهتمام لكنها لا تزال حذرة، مع العلم أن أي مغادرة ستتطلب تعويضاً كبيراً.



وتعد أكاديمية سبورتنغ لشبونة، أحد أشهر الأكاديميات التي أنجبت لاعبين غزوا ملاعب أوروبا، وفازوا بالكرة الذهبية، على غرار لويس فيغو وكريستيانو رونالدو، الأمر الذي يجعل العناصر المتألقة مع العملاق البرتغالي، بمثابة مطمع كبير لمختلف أندية العالم.