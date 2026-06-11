كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن قائمتين تستعدان لتقديم طعون رسمية على قائمة ضخت مبلغ 5 ملايين ريال بعد إغلاق باب الترشح لإدارة الوحدة، وذلك إثر قرار اللجنة تمديد فترة التقديم من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً بحجة وجود عطل فني.



وأوضحت المصادر أن القوائم الثلاث قدمت أسماء مرشحيها، ودفعت كل قائمة المبلغ المالي المقرر قبل الساعة الرابعة عصراً، موعد الإغلاق الرسمي، قبل أن تفاجأ بتمديد الفترة 5 ساعات إضافية، وهو ما قلب الموازين "رأساً على عقب" على حد وصف المصدر.



وأضاف المصدر لـ«عكاظ»: «من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص كان من المفترض إغلاق باب الصندوق المالي بعد الساعة الرابعة عصراً أمام الجميع، لكن الأموال التي دفعتها هذه القائمة بعد تقدم القوائم قبل الرابعة قلبت كل الموازين».



وأكد أن القائمتين المعترضتين على ثقة تامة في الشؤون القانونية بوزارة الرياضة بإنصاف الجميع، مشدداً: «في حال عدم قبول طعوننا في هذا الأمر سنصعّد الأمر إلى ديوان المظالم».



ولفت المصدر إلى أن باب تقديم الطعون على القوائم سيفتح ليوم واحد فقط هو يوم الاثنين القادم، وفقاً للجدول الزمني المعتمد.