يخوض فريق الوحدة، مساء غد (الإثنين)، لقاء وديّاً أمام نظيره الاتحاد بجدة، وذلك في إطار التحضير النهائي للفريق الوحداوي لمواجهة الرائد يوم الجمعة القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ضمن الجولة 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يزج المدرب روسميرو بجميع اللاعبين على مدار شوطي المباراة.



وكان فريق الوحدة خاض مباراة ودية أمام فريق جدة (السبت) الماضي، وانتهى لصالح الفريق الوحداوي بنتيجة 1/2، وشارك المدرب روسميرو بالعناصر الأساسية من أجل بناء فريق قوي قادر على كسب المواجهات المتبقية في دوري يلو، والمنافسة على الدخول في ملحق الصعود إلى دوري روشن بعد أن فقد المنافسة على المركزين الأول والثاني.