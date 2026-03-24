طمأن قائد النصر كريستيانو رونالدو جماهير ناديه بشأن تطورات الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، نهاية الشهر الماضي.

صورتان ورسالة على إنستغرام

ونشر رونالدو صورتين له عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وهو يؤدي تدريباته في الصالة الرياضية ضمن برنامج التعافي في إسبانيا، وعلق: «أتحسن يوماً بعد يوم».

وكان مدرب النصر جورجي جيسوس قد صرح أن إصابة رونالدو أخطر من المتوقع، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

غياب عن منتخب البرتغال

وشهدت قائمة منتخب البرتغال لوديتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر استعداداً لكأس العالم 2026 غياب كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.

أرقام رونالدو هذا الموسم

وخاض رونالدو 26 مباراة بقميص «العالمي» في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 22 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.