حقق اﻻتفاق انتصاراً قوياً على جاره ومضيفه الخليج بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب اﻷمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاحية منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وساهم هذا الفوز الكبير بقيادة المدرب سعد الشهري في صدارة المدربين السعوديين في الحصاد النقطي بعد بلوغه 105 نقاط عبر تاريخه التدريبي في الدوري السعودي للمحترفين، وتساوى الشهري مع خالد العطوي في عدد الانتصارات (30 انتصاراً لكل منهما)، لكن الشهري تفوق بفارق نقطة واحدة عن العطوي، و6 نقاط عن سامي الجابر (مدرباً للهلال ثم الشباب).



وشهد اللقاء تألق الإسباني ألفارو ميدران الذي ساهم في صناعة ثلاثة أهداف من الأهداف الخمسة، فصنع الهدف الأول لخالد الغنام في الدقيقة 25، وصنع الهدف الثالث للفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقة 69، كما صنع الهدف الخامس للمدافع الكوستاريكي فرانسيسكو كالفو في الدقيقة 81، وسجل ديمبيلي هدفاً رابعاً من ركلة جزاء في الدقيقة 75، بينما سجل القائد الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأصبح ميدران ثاني لاعب في الموسم الجاري صناعة لـ3 أهداف في مباراة واحدة، بعد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال في مباراة الأخدود (6-0) خلال فبراير 2026.



وهذا الانتصار السابع للاتفاق على الخليج، بعد 6 انتصارات لم يزد فيها الاتفاق عن فارق الهدفين في أفضل أحواله، كما لم يتلقَّ من الخليج سوى خسارتين.